252 Orang Mendaftar Dewan Pendidikan Jatim, 170 Lolos Administrasi dan 50 Akan Dipilih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 170 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi calon anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur periode 2027–2032. Jumlah tersebut berasal dari total 252 orang yang mendaftar dalam proses seleksi tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi tingginya minat masyarakat untuk menjadi bagian dari Dewan Pendidikan Jatim. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat penting untuk memperkuat peran lembaga tersebut sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pendidikan.

“Terima kasih atas keikutsertaan bapak-ibu yang luar biasa untuk menjadi calon Dewan Pendidikan Jatim. Saya berharap nantinya akan terpilih orang-orang terbaik untuk bersama-sama mengabdi demi kemajuan pendidikan di Jawa Timur,” ujar Aries, Rabu (21/10).

Dia menegaskan pengembangan pendidikan membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Karena itu, Aries berharap anggota Dewan Pendidikan periode mendatang memiliki kompetensi, pengalaman, dan perspektif yang beragam untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan di Jawa Timur, termasuk program Jatim Cerdas.

“Kami ingin ada unsur dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang benar-benar memahami kebutuhan lulusan SMK, sehingga bisa memberikan pertimbangan bagi pengembangan pendidikan vokasi. Kami juga berharap praktisi pendidikan ikut berkontribusi karena mereka memahami kondisi pendidikan secara langsung,” jelasnya.

Menurut Aries, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri diperlukan agar pendidikan vokasi semakin selaras dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan investasi di Jawa Timur.

Selain itu, komposisi Dewan Pendidikan diharapkan mampu mewakili beragam bidang pengembangan talenta peserta didik. Perhatian tidak hanya diarahkan pada capaian akademik, tetapi juga potensi di bidang seni, budaya, dan olahraga.