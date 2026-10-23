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Cuaca Malang 23 Oktober 2026, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Jumat, 23 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 23 Oktober 2026, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (23/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siang dan sore Pujon hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

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Malamnya Ngantang, Pujon, dan Turen berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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