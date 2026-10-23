Cuaca Malang 23 Oktober 2026, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (23/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siang dan sore Pujon hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Ngantang, Pujon, dan Turen berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.