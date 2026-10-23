Cuaca Jawa Timur 23 Oktober 2026, Siang dan Sore Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (23/10).

Paginya Kota Batu dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Kota Batu masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya Kota Batu, Ponorogo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)