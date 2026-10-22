11 Orang Ditangkap Saat Ikut Aksi Peringatan 2 Tahun Prabowo-Gibran di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 11 orang ditangkap saat mengikuti aksi peringatan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabumin Raka, di Surabaya, Kamis (22/10).

Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purnomo menyebut 11 orang yang ditangkap itu merupakan pihak dengan niatan menunggangi aksi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Sebelum pelaksanaan unjuk rasa, kami mengamankan 11 orang yang diduga akan menunggangi penyampaian aspirasi,” kata Dekananto ketika berada di Polrestabes Surabaya.

Dekananto merinci latar belakang belasan massa aksi yang ditangkap tersebut adalah, mahasiswa, putus sekolah, dan sisanya masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik.

“Saat ini terhadap 11 orang tersebut, dua di antaranya mahasiswa, yang lainnya putus sekolah, dan satu masih dalam pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya,” ujarnya.

Sebelas orang tersebut tercatat ada dua yang berasal dari Sidoarjo dan sembilan Surabaya. Mereka ditangkap ketika masih berada di sejumlah lokasi dekat titik aksi demonstrasi.

“Kami amankan di beberapa titik mengarah ke lokasi, di antaranya di depan Inna Simpang, di Gang Setan (Jalan Simpang Pojok, Air Mancur Alun-Alun Surabaya, dan Taman Apsari,” jelasnya.

Dekananto menyebut polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan para demonstran, salah satunya cairan tiner yang diduga rencananya untuk melakukan pembakaran.