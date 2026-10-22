DSI YPTA Surabaya Targetkan Internet Pulih 1x24 Jam Pascakebakaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Sistem Informasi (DSI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya menargetkan pemulihan awal jaringan internet Untag Surabaya dalam waktu 1 x 24 jam setelah kebakaran di ruang uninterruptible power supply (UPS) dan jaringan utama atau Network Operations Center (NOC), Kamis (22/10).

Direktur DSI YPTA Surabaya Eko Halim Santoso mengatakan timnya bergerak cepat melakukan pemeriksaan dan penanganan awal setelah menerima laporan kepulan asap dari Bagian Gedung dan Landscape pada pukul 09.32 WIB.

Tim DSI tiba di lokasi satu menit setelah laporan diterima. Penanganan dilakukan bersama Bagian Gedung dan Landscape untuk mengantisipasi risiko lanjutan serta memeriksa infrastruktur yang terdampak.

Sebagai langkah mitigasi awal, aliran listrik diputus sehingga operasional server yang terhubung dengan fasilitas tersebut ikut terhenti. Pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dilanjutkan petugas pemadam kebakaran hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 10.16 WIB.

Setelah kebakaran terkendali, DSI memeriksa kondisi perangkat dan mengamankan aset yang masih layak. Layanan internet dan sejumlah sistem informasi juga dihentikan sementara selama proses mitigasi.

Eko menjelaskan kebakaran berdampak pada infrastruktur jaringan utama sehingga menyebabkan gangguan akses internet dan sejumlah layanan sistem informasi di lingkungan kampus.

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“Terkait kejadian kebakaran pada fasilitas ruang UPS dan jaringan utama Untag Surabaya, kami dari DSI telah melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur yang terdampak,” ujar Eko, Kamis (22/10).

Meski demikian, dia menyebut Untag Surabaya telah memiliki fasilitas data center baru. Sebagian besar data institusi juga telah dimigrasikan ke fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan layanan dan keamanan data universitas.