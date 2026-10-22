Untag Surabaya Perkuat Kampus Inklusif, Tenaga Kependidikan Dilatih Bahasa Isyarat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya memperkuat komitmen membangun lingkungan pendidikan inklusif melalui pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kependidikan, Rabu (21/10).

Kegiatan yang diinisiasi Pusat Layanan Disabilitas (PLD) Untag Surabaya tersebut bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kampus, khususnya bagi penyandang tuli. Pelatihan ini juga diharapkan menumbuhkan empati serta pemahaman terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Ketua PLD Untag Surabaya Muchamad Rizqi mengatakan, pelatihan bahasa isyarat dirancang sebagai program berkelanjutan. Tingginya antusiasme peserta pada pelaksanaan perdana mendorong pihaknya memperluas jangkauan kegiatan kepada dosen dan mahasiswa.

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“Pada kesempatan awal ini, kami membuka dua sesi dengan jumlah peserta terbatas. Namun, ternyata minat dari teman-teman sangat tinggi. Karena itu, ke depan kami akan kembali membuka kelas, tidak hanya bagi tenaga kependidikan, tetapi juga dosen dan mahasiswa,” ujarnya.

Menurut Rizqi, kemampuan menggunakan bahasa isyarat menjadi bekal penting bagi tenaga kependidikan untuk memberikan pelayanan yang lebih komunikatif dan responsif.

Dengan keterampilan tersebut, interaksi antara petugas kampus dan penyandang tuli diharapkan berlangsung lebih mudah sehingga kebutuhan mereka dapat terlayani dengan baik.

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Wakil Rektor I Untag Surabaya Dr Rr Amanda Pasca Rini menyampaikan, pembangunan kampus ramah disabilitas dilakukan secara bertahap melalui berbagai upaya untuk mendukung kesetaraan akses pendidikan.

“Kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk menguatkan komitmen Untag Surabaya dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pendidikan yang setara, sekaligus membangun budaya inklusi di lingkungan kampus,” tuturnya.