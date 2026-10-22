BTN Ungkap Peluang Beli Rumah Lelang, Harga Lebih Murah dan Bisa KPR

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyumbang sekitar 23 persen dari total lelang properti Bank Tabungan Negara (BTN) secara nasional.

SEVP Asset Management BTN Benjamin Sihombing mengatakan tingginya kontribusi tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap aset properti yang ditawarkan melalui mekanisme lelang.

“Jawa Timur, Bali, dan NTB itu hampir menyumbang 23 persen dari total lelang BTN. Jadi, sangat signifikan. Kami melihat antusiasme masyarakat terhadap upaya lelang ini luar biasa,” kata Benjamin dalam Workshop Lelang Akbar Peluang Investasi Properti 2026 di Surabaya, Kamis (22/10).

Dia menyebut nilai lelang di ketiga wilayah tersebut mencapai sekitar Rp40 miliar. Angka itu dinilai cukup besar karena aset yang ditawarkan didominasi rumah tapak dengan nilai relatif terjangkau.

“Nilai lelangnya sekitar Rp40 miliar. Itu angka yang cukup besar karena yang kami lelangkan bukan properti dengan nilai yang terlalu tinggi. Ada rumah-rumah yang nilai pasarnya sudah cukup rendah, bahkan bisa mencapai Rp40 juta sampai Rp50 juta,” ujarnya.

Menurut Benjamin, sekitar 90 persen aset yang dilelang BTN merupakan rumah tapak. Pada tahap awal, BTN menyasar segmen masyarakat menengah ke bawah dengan memperluas sosialisasi melalui kanal digital dan agen properti.

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Dia optimistis potensi pasar lelang properti di Jawa Timur, Bali, dan NTB masih terbuka lebar. Upaya memperluas akses informasi kepada masyarakat diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi pada masa mendatang.

Salah satu daya tarik utama aset lelang BTN adalah harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Roganda menyebut potongan harga atau diskon yang ditawarkan rata-rata dapat mencapai 30 hingga 40 persen.