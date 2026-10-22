Tuntutan Massa Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Surabaya Soroti Karhutla-Kebebasan Pers

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa aksi peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membawa sejumlah tuntutan saat mendatangi Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (22/10).

Berdasarkan pantauan, ribuan massa aksi yang awalnya berada di Gedung Grahadi untuk melakukan orasi. Lalu, mereka berpindah ke Taman Apsari yang berada di seberangnya.

Seluruh massa menghadap ke Gedung Grahadi untuk membacakan tuntutan dalam aksi tersebut. Selain itu, mereka juga mengangkat tangan kiri dan mengacungkan tiga jari.

“Teman-teman tangan ini bukan lambang politik, tetapi ini bentuk peringatan ke pemerintah,” kata salah satu orator di depan massa aksi.

Orator mulai membacakan sejumlah poin tuntutan yang dibawa oleh massa dalam aksi itu. Pertama, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

“Menuntut pemerintah mengakhiri kelangkaan BBM, mendesak Prabowo dan Gibran mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, menuntut membangun supremasi sipil,” jelasnya.

Selain itu, ada sejumlah tuntutan turunan lainnya yang turut dibacakan, yakni hentikan peran militer dalam sipil rakyat, pemerataan infrastruktur, bersih dan pulihkan nama baik seluruh tahanan politik.

“Naikkan gaji tenaga pendidik, berikan kebebasan hak pers, hentikan kriminalisasi kelompok marginal dan rentan, mendesak DPR RI menggunakan hak angket terhadap program tidak tepat sasaran,” ujarnya.