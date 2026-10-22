Bukan Sekadar Tol, Ruas Jalan Pasuruan–Probolinggo Diuji Jadi Landasan Pesawat Tempur

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - TNI Angkatan Udara (TNI AU) menguji kemampuan pendaratan dan lepas landas pesawat tempur di ruas Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro). Uji coba dilakukan di kilometer 834 hingga kilometer 837+500 untuk menyiapkan jalan tol sebagai landasan alternatif dalam mendukung operasi udara.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menguji kesiapan operasional sekaligus kemampuan TNI AU memanfaatkan infrastruktur jalan tol sebagai landasan alternatif dalam kondisi tertentu.

"Uji coba ini merupakan bagian dari upaya TNI AU untuk menguji kesiapan operasional serta kemampuan kami memanfaatkan infrastruktur daerah, terutama jalan tol sebagai landasan alternatif dalam mendukung operasi udara," kata Tonny, Kamis (22/10).

Dalam uji coba tersebut, TNI AU mengerahkan dua pesawat Embraer EMB-314 Super Tucano yang bermarkas di Pangkalan TNI AU (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang. Selain itu, dua pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon dari Lanud Iswahjudi, Madiun, juga dilibatkan.

Tonny menjelaskan ruas Tol Paspro yang digunakan memiliki lebar 24 meter. Kegiatan tersebut merupakan uji coba kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di ruas Tol Terbanggi Besar, Lampung pada 11 Februari 2026.

Menurut dia, pemanfaatan jalan tol sebagai landasan alternatif bersifat terbatas dan situasional. Karena itu, fungsi utama jalan tol sebagai sarana transportasi masyarakat, keselamatan pengguna jalan, dan kepentingan publik tetap menjadi prioritas.

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"Misalnya, kami sudah tidak bisa menggunakan lagi landasan atau bandara atau pangkalan udara untuk digunakan kepentingan operasi penerbangan, maka kami dapat memanfaatkan jalan tol atau infrastruktur daerah sebagai landasan alternatif atau alternate runway bagi operasi penerbangan," ujarnya.

Tonny menambahkan, TNI AU telah mengidentifikasi sejumlah ruas jalan tol lain yang berpotensi digunakan untuk uji coba serupa. Di antaranya ruas Tol Cibinong–Cilincing serta rencana pembangunan jalan tol di Lombok, Nusa Tenggara Barat.