Libatkan 250 Pelajar, BNPT Perkuat Upaya Cegah Radikalisme Lewat Medsos dan Gim Daring

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadai penyebaran paham radikalisme dan ideologi kekerasan melalui media sosial serta permainan daring yang menyasar anak-anak dan remaja.

Pola penyebaran tersebut dinilai semakin berkembang. Apabila sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung, kini penyebaran paham kekerasan dapat menjangkau kelompok rentan melalui ruang digital.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT Irjen Wawan Ridwan mengatakan anak-anak dan perempuan termasuk kelompok yang rentan menjadi sasaran.

“Kalau dulu secara konvensional mengajak dari pintu ke pintu, kemudian untuk melakukan kekerasan. Sekarang polanya berubah. Mereka menyebarkan paham melalui media sosial,” kata Wawan dalam kegiatan Digital Peace Creator di Arief Rahman Hakim Convention Hall, Surabaya, Kamis (22/10).

Menurut Wawan, penyebaran melalui ruang digital menjadi tantangan tersendiri karena anak-anak dapat terpapar konten bermuatan ideologi kekerasan tanpa harus bertemu langsung dengan kelompok penyebarnya.

Dia menyebut BNPT telah menemukan anak-anak berusia sekitar 11 hingga 18 tahun yang terpapar dan teridentifikasi terlibat dalam komunitas dengan ideologi kekerasan.

Wawan juga menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian, termasuk kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta serta beberapa kasus di Sumatera Barat dan Kalimantan Barat.

“Ini lebih cepat daripada konvensional. Kalau konvensional, seseorang harus bertemu dengan kelompok radikal. Kalau melalui media sosial, penyebarannya lebih cepat. Ini yang sangat berbahaya dan harus kita antisipasi,” ujarnya.