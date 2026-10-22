Massa Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Surabaya Pasang Spanduk di Patung Gubernur Suryo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa aksi peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memasang spanduk di Patung Gubernur Suryo di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (22/10).

Berdasarkan pantauan, ribuan massa aksi awalnya melakukan orasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Lalu, mereka bergerak secara bersamaan menuju ke Taman Apsari.

“Teman-teman rapatkan barisan, buat barikade yang belakang ikuti di depannya. Secara bersama-sama bergerak ke Taman Apsari,” kata salah satu orator kepada massa aksi.

Di sisi lain, sejumlah massa aksi tengah berusaha menaikkan spanduk ke Patung Gubernur Suryo. Mereka memanfaatkan garis polisi yang diikatkan ke botol agar bisa ditali ke puncaknya.

Akhirnya, sejumlah orang berhasil mengikat tali spanduknya ke Patung Gubernur Suryo. Massa aksi yang telah menunggu pun menyambutnya dengan sorakan secara serempak.

“Hidup mahasiswa, hidup petani, hidup masyarakat, hidup perempuan yang terus melawan,” ucap massa aksi secara bersama-sama.

Terlihat spanduk yang dikibarkan di Patung Gubernur Suryo tersebut berisi sejumlah tuntutan massa aksi. Terutama berkaitan dengan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Tetapkan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) sebagai bencana nasional, akhiri kelangkaan BBM, desak Prabowo-Gibran mundur, bangun supremasi sipil,” tulis spanduk di Patung Gubernur Suryo.