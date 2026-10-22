Tangis Warga Kalimantan Pecah Saat Orasi Pada Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Kalimantan turut melakukan orasi dalam peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/10).

Berdasarkan pantauan, ratusan massa aksi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat duduk melingkar di depan Gedung Grahadi. Mereka melakukan orasi secara bergantian.

“Saya berasal dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru, sudah tiga bulan api masih membakar hutan. Ini bukan untuk kepentingan warga,” kata orator di depan massa aksi.

Dia menyebut ada sejumlah dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Terutama terhambatnya aktivitas masyarakat setempat.

“Sekolah banyak yang diliburkan tapi MBG (makan bergizi gratis) tetap berjalan, padahal sebanyak 170 masyarakat di Kalimantan terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut),” ujarnya.

Orator lainnya, Muhammad Athar Alfarizi yang juga mengaku warga Kalimantan, menangis ketika menceritakan kondisi keluarga dan tetangganya di kampung halamannya.

“Saya putra daerah Kalimantan Timur yang melanjutkan pendidikan dari SMP di Jawa Timur. Orang tua saya, tetangga mengalami yang namanya sakit gara-gara karhutla,” ucap Athar.

Menurutnya, sudah waktunya pemerintah menyelesaikan masalah karhutla di Kalimantan. Dia ingin pemerintah menggunakan hati nurani untuk melihat kondisi masyarakat.