Massa Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran Tiba di Gedung Grahadi Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa aksi ‘2 Tahun Prabowo-Gibran’ telah berdatangan di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/10). Mereka langsung bergantian melakukan orasi di lokasi tersebut.

Berdasarkan pantauan, tampak ratusan massa aksi mengenakan kaos serba hitam, tiba sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk bernada protes.

“All Eye On Karhutla, Surabaya Sadar, Cukup 2 Tahun, BBM Langka,” tulis sejumlah spanduk yang dibawa oleh massa aksi di depan Gedung Grahadi.

Kemudian, massa aksi terlihat langsung berdiri melingkar di depan gedung Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Selanjutnya, mereka pun melakukan orasi secara bergantian.

“Dua tahun yang lalu waktu yang tidak akan saya lupakan, saat pasangan Presiden pelanggar HAM dan wakilnya yang merupakan anak haram konstitusi,” ucap salah satu orator.

Demonstran menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Salah satunya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimbulkan korban keracunan.

“Dua tahun berlalu, apa hasilnya? Aktivis disiram, buruh banyak kebilangan pekerjaanya, ada lagi program MBG yang sudah berapa anak yang menjadi korban,” ujarnya.

Di sisi lain, tampak kawat berduri telah terpasang di depan Gedung Grahadi. Tak hanya itu, sejumlah aparat kepolisian juga terlihat berjaga di beberapa titik lokasi aksi demonstrasi. (mcr23/jpnn)