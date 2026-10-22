Berkelahi, Pria di Sidoarjo Ditemukan Tewas Bersimbah Darah & Satu Lainnya Terluka

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dan laki-laki lainnya dalam kondisi terluka di kawasan rumah toko (ruko) Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Kamis (22/10).

Pria yang tewas tersebut terlihat dalam kondisi tengah mengenakan sarung. Selain itu, tampak ada sebuah kantong plastik yang tergeletak di sekitar tubuhnya.

Kapolsek Waru Miftahul Amin membenarkan peristiwa pembacokan yang berada di wilayah hukumnya itu. Peristiwa itu diduga berlangsung di deretan ruko Jalan Wadungasri.

“Benar, ada peristiwa pembacokan di Wadungasri tepatnya di depan ruko-ruko," ujarnya ketika dikonfirmasi Kamis (22/10).

Berdasarkan informasi, pria meninggal dunia itu diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, aparat kepolisian masih belum mengonfirmasi terkait kabar tersebut.

"Untuk memastikan pria yang tewas itu ODGJ atau bukan, anggota piket Reskrim masih melakukan penyelidikan di TKP (tempat kejadian perkara) saat ini,” ucapnya.

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Insiden itu diduga bermula saat pria yang disebut ODGJ menyerang penjual es kelapa muda menggunakan senjata tajam. Lalu, pedagang tersebut berusaha memberikan perlawanan.

Akhirnya, pedagang es kelapa muda tersebut mengalami sejumlah luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Prima Husada, agar segera mendapatkan perawatan medis.