JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Berkelahi, Pria di Sidoarjo Ditemukan Tewas Bersimbah Darah & Satu Lainnya Terluka

Berkelahi, Pria di Sidoarjo Ditemukan Tewas Bersimbah Darah & Satu Lainnya Terluka

Kamis, 22 Oktober 2026 – 17:02 WIB
Berkelahi, Pria di Sidoarjo Ditemukan Tewas Bersimbah Darah & Satu Lainnya Terluka - JPNN.com Jatim
Sejumlah orang mengelilingi jenazah pria tewas di kawasan ruko Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Kamis (22/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dan laki-laki lainnya dalam kondisi terluka di kawasan rumah toko (ruko) Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Kamis (22/10).

Pria yang tewas tersebut terlihat dalam kondisi tengah mengenakan sarung. Selain itu, tampak ada sebuah kantong plastik yang tergeletak di sekitar tubuhnya.

Kapolsek Waru Miftahul Amin membenarkan peristiwa pembacokan yang berada di wilayah hukumnya itu. Peristiwa itu diduga berlangsung di deretan ruko Jalan Wadungasri.

Baca Juga:

“Benar, ada peristiwa pembacokan di Wadungasri tepatnya di depan ruko-ruko," ujarnya ketika dikonfirmasi Kamis (22/10).

Berdasarkan informasi, pria meninggal dunia itu diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, aparat kepolisian masih belum mengonfirmasi terkait kabar tersebut.

"Untuk memastikan pria yang tewas itu ODGJ atau bukan, anggota piket Reskrim masih melakukan penyelidikan di TKP (tempat kejadian perkara) saat ini,” ucapnya.

Baca Juga:

Insiden itu diduga bermula saat pria yang disebut ODGJ menyerang penjual es kelapa muda menggunakan senjata tajam. Lalu, pedagang tersebut berusaha memberikan perlawanan.

Akhirnya, pedagang es kelapa muda tersebut mengalami sejumlah luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Prima Husada, agar segera mendapatkan perawatan medis.

Seorang pria ditemukan bersimbah darah dan satu lainnya terluka di Sidoarjo, diduga karena perkelahian
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Sidoarjo perkelahian Polsek Waru pria tewas ODGJ

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU