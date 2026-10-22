Aries Agung Paewai Hadiri Sidang Dana Hibah, Jelaskan Mekanisme Administrasi Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memenuhi panggilan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (22/10).

Aries mengatakan kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum sekaligus untuk memberikan keterangan mengenai mekanisme dan tata kelola administrasi hibah di lingkungan Dinas Pendidikan Jatim.

Dia menjelaskan peristiwa yang menjadi pokok perkara tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim pada Juni 2023.

“Pada prinsipnya, kami hadir untuk menghormati proses hukum dan memberikan keterangan sesuai kapasitas serta pengetahuan kami, khususnya berkaitan dengan mekanisme administrasi hibah di Dinas Pendidikan. Peristiwa yang menjadi pokok perkara tersebut terjadi sebelum saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan,” jelas Aries.

Menurut dia, mekanisme hibah pemerintah daerah memiliki sejumlah tahapan. Prosesnya meliputi pengusulan, penganggaran, verifikasi sesuai kewenangan perangkat daerah, penetapan penerima, hingga pencairan dan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran.

Aries juga menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam proses maupun kegiatan yang didakwakan kepada para terdakwa.

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“Keterangan yang saya sampaikan berkaitan dengan mekanisme administrasi hibah. Saya tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang menjadi pokok perkara tersebut. Karena itu, penting untuk membedakan penjelasan mengenai mekanisme pemerintahan dengan keterlibatan dalam suatu peristiwa hukum,” ungkapnya.

Dia menambahkan kehadirannya sebagai saksi merupakan bagian dari kewajiban warga negara untuk membantu proses penegakan hukum.