Untag Surabaya Pastikan Data Kampus Aman Seusai Insiden Kebakaran Ruang Server

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepulan asap muncul di ruang data centre lama Gedung Graha Wiyata lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Kamis (22/10). Tim Manajemen Gedung dan Landscape YPTA Surabaya bersama petugas pemadam kebakaran bergerak cepat menangani insiden tersebut.

Penanganan awal dilakukan setelah sistem peringatan dini (early detection system) mendeteksi asap dan secara otomatis mengaktifkan alarm gedung. Tim Manajemen Gedung kemudian melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) serta berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran untuk memastikan dan mengamankan area terdampak.

Berkat respons cepat tersebut, potensi munculnya api berhasil diredam. Situasi di lokasi dipastikan terkendali, tanpa korban jiwa maupun luka-luka.

Baca Juga: Ruang Server Internet di Lantai 2 Kampus Untag Surabaya Terbakar

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro, S.T., M.T., mengapresiasi kesigapan Tim K3 YPTA Surabaya dan petugas pemadam kebakaran dalam menangani insiden tersebut.

“Alhamdulillah, situasi sudah sepenuhnya terkendali dan tidak ada korban jiwa maupun luka. Keselamatan seluruh civitas akademika dan orang-orang yang berada di lingkungan kampus selalu menjadi prioritas utama kami. Kami mengapresiasi kesigapan Tim K3 YPTA Surabaya dan petugas pemadam kebakaran setempat yang bertindak cepat,” ujar Harjo.

Dia memastikan data penting universitas tetap aman meskipun insiden terjadi di ruang penyimpanan perangkat elektronik dan server lama. Menurut dia, pengelolaan data serta sistem informasi utama kampus telah terintegrasi dengan data centre baru.

Baca Juga: Kemendikti Saintek Tetapkan Untag Surabaya sebagai Penyelenggara PEKERTI dan AA

“Keamanan data universitas tetap terjaga dengan baik karena pengelolaan data dan sistem informasi kami sudah terintegrasi di data centre baru. Saat ini tim teknis sedang melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi perangkat serta jaringan yang terdampak,” jelasnya.

Meski tidak menimbulkan korban, insiden tersebut sempat menyebabkan gangguan sementara pada akses layanan internet kampus. Tim IT dan teknis Untag Surabaya saat ini berfokus memulihkan jaringan agar aktivitas akademik dan administrasi dapat kembali berjalan normal.