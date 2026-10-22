Ruang Server Internet di Lantai 2 Kampus Untag Surabaya Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang berada di Jalan Semolowaru, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, mengalami kebakaran, Kamis (22/10).

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut, sekitar pukul 09.46 WIB.

“Unit yang diberangkatkan ada enam Unit Tempur ditambah tiga Unit Rescue,” kata Rokhim ketika dikonfirmasi.

Enam kendaraan pemadam yang diberangkatkan tersebut dengan rincian, dua unit dari Pos Sukolilo, satu Pos Kalirungkut, dua Rayon 3 Rungkut, dan satu Pos Keputih.

Petugas langsung menuju titik kebakaran yang berada ruang server internet guna melakukan pemadaman. Tim DPKP hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menjinakkan api.

“(Titik) yang terbakar ada di ruang server di lantai dua. Api pokoknya padam pukul 09.58 WIB, pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif sekitar 10.16 WIB,” ujarnya.

Rokhim menyebut luas area yang terbakar kurang lebih berukuran tiga kali empat meter. Di sisi lain, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran tersebut.

Lebih lanjut, petugas yang juga turut dalam penanganan kebakaran tersebut, yakni BPBD Kota Surabaya, Posko Terpadu Timur, serta PLN. (mcr23/jpnn)