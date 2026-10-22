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Nelayan Gurita yang Hilang di Pantai Ngalur Ditemukan Tewas Mengapung 4 Mil Laut

Kamis, 22 Oktober 2026 – 17:22 WIB
Nelayan Gurita yang Hilang di Pantai Ngalur Ditemukan Tewas Mengapung 4 Mil Laut - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Angga Kurniawan, nelayan gurita yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat tergulung ombak di Pantai Ngalur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026). Petugas menemukan korban sekitar empat mil laut dari lokasi awal dilaporkan hilang sebelum mengevakuasi dan menyerahkan jenazah kepada keluarga. Antara/HO - Basarnas Pos SAR Trenggalek

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Tim SAR gabungan menemukan Angga Kurniawan (31) nelayan gurita asal Desa Kalibatur, Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat tergulung ombak di Pantai Ngalur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu (21/10).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Achmad Mugiyono mengatakan, jenazah korban ditemukan mengapung di perairan sekitar empat mil laut dari lokasi awal Angga dilaporkan hilang.

Pencarian pada Rabu dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dengan pengarahan dan pembagian search and rescue unit (SRU) kepada personel yang terlibat.

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Namun, lima menit kemudian, tim menerima informasi dari nelayan mengenai penemuan jenazah yang mengapung di laut.

"Setelah mendapat informasi, tim SAR gabungan segera menuju lokasi penemuan jenazah sesuai laporan nelayan," kata Mugiyono.

Petugas kemudian menuju lokasi untuk mengevakuasi jenazah. Sekitar pukul 08.00 WIB, korban berhasil dibawa ke daratan untuk menjalani proses identifikasi.

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Hasil pemeriksaan memastikan jenazah tersebut merupakan Angga Kurniawan, nelayan gurita yang sebelumnya hilang setelah tergulung ombak di Pantai Ngalur.

Setelah proses identifikasi selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga tidak menghendaki autopsi terhadap korban.

Tim SAR gabungan menemukan Angga Kurniawan, nelayan asal Tulungagung yang hilang tergulung ombak di Pantai Ngalur, dalam kondisi meninggal dunia.
Sumber Antara
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TAGS   nelayan gurita Nelayan hilang Pantai Ngalur sar tulungagung evakuasi nelayan tenggelam nelayan tergulung ombak

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