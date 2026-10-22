EJAVEC 2026 Terima 559 Karya Ilmiah, BI Jatim Dorong Riset Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan riset berbasis bukti sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan The 13th East Java Economic (EJAVEC) Forum 2026 yang menerima 559 karya ilmiah tahun ini.

Jumlah tersebut meningkat 48,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Karya ilmiah yang masuk berasal dari penulis dalam negeri maupun luar negeri, antara lain Inggris, Australia, dan Taiwan.

EJAVEC 2026 diselenggarakan BI Jawa Timur bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur. Forum ini mengusung tema Mengakselerasi Pembangunan Wilayah untuk Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang Unggul, Inklusif, serta Berkelanjutan, Menuju Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Nasional.

Dalam acara Conference and Winner Announcement di Surabaya, Rabu (21/10), Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim menekankan pentingnya menggabungkan pemahaman terhadap kondisi riil perekonomian dengan pendekatan akademis yang teruji.

“Pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan ekonomi di lapangan merupakan modal penting dalam perumusan kebijakan. Namun, pemahaman tersebut perlu dilengkapi dengan riset dan analisis ilmiah yang kuat, agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga objektif, terukur, dan dapat diimplementasikan,” ujar Ibrahim.

Menurut dia, potensi ekonomi Jawa Timur perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, dan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks tersebut, EJAVEC diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua secara nasional.

Besarnya kontribusi tersebut, menurut Emil, perlu diimbangi strategi pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah, potensi ekonomi daerah, serta perubahan lingkungan ekonomi global. Karena itu, riset dan kajian ekonomi diperlukan untuk membantu meningkatkan ketepatan arah kebijakan pembangunan.