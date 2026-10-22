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Cuaca Malang 22 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Kamis, 22 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 22 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (22/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Jabung dan Tumpang berpotensi hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan berangin.

Siangnya Jabon, Pujon, dan Tumpang gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berangin. 

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Sorenya Pujon gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan. 

Malamnya curah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. 

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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