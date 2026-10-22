Cuaca Jawa Timur 22 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (22/10).

Paginya Banyuwangi, Kediri, Kota Kediri, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Kediri dan Kota Kediri masih berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Jember, Kota Batu, dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-30 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)