Hindari Motor, Mobil Boks Angkut Es Tercebur di Sungai Jalan Injoko Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil boks tercebur ke sungai yang berada di Jalan Injoko, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Rabu (21/10). Petugas membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk melakukan evakuasi.

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M. Rokhim mengatakan mobil dengan nomor polisi W 9697 US itu dilaporkan tercebur ke sungai, sekitar pukul 20.12 WIB.

“Unit yang diberangkatkan (melakukan evakuasi) ada dua, satu Unit Tim Rescue dan satu Pos Jambangan,” kata Rokhim ketika dikonfirmasi.

Rokhim menyebut berdasarkan informasi yang dihimpunnya, mobil boks tersebut berniat menghindari sepeda motor, tetapi kemudinya tidak bisa dikendalikan sehingga tercebur ke sungai.

“Menurut informasi, pengemudi menghindari motor lalu banting setir ke kanan sehingga mobil menjadi oleng. Mobilnya bermuatan es batu dengan sistem pendingin,” jelasnya.

Petugas pun langsung berbagi peran untuk memudahkan proses evakuasi mobil boks tersebut. Yakni ada yang bertugas membersihkan lumpur dan menarik kendaraan.

“Boksnya berlumuran lumpur sehingga butuh penyemprotan agar mudah ketika dievakuasi. Selanjutnya mobil diderek Dishub, untuk boks ditarik dengan towing swasta,” ujarnya.

Rokhim mengungkapkan proses itu menghabiskan waktu dua jam dan tidak ada korban jiwa. Petugas di lapangan melaporkan evakuasi mobil boks selesai sekitar pukul 22.25 WIB. (mcr23/jpnn)