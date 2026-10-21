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Aksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Malang, Sorot Penanganan Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 – 22:05 WIB
Aksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Malang, Sorot Penanganan Karhutla - JPNN.com Jatim
Massa saat menggelar demo ‘2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran’ di Balai Kota Malang, Rabu (21/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Malang, Rabu (21/10).

Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu (Alat Bantu) Muhammad Arif Ilham mengatakan aksi demonstrasi tersebut bertajuk ‘2 Tahun Saja Cukup’ dan ‘Suarakan Kedaulatan Rakyat’.

Massa aksi menuntut pemerintah mengambil langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara.

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“Tujuan utama yang diharapkan pemerintah merespons cepat dalam menetapkan bencana nasional yang ada di beberapa wilayah terkait karhutla,” kata Arif, Rabu (21/10).

Arif menyebut evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penanganan bencana yang seharusnya diselesaikan dengan kebijakan yang cepat dan terukur.

“Permasalahan yang bobrok hari ini tidak hanya dijawab dengan banyak sekali reshuffle kabinet, tetapi harus ada langkah pasti yang menggunakan serapan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

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Selain itu, massa juga menyoroti bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah. Sebab berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia, agraria, hingga pangan.

Arif mengungkapkan aksi itu juga bermaksud untuk mengampanyekan berbagai persoalan publik, agar masyarakat mengetahui masalah yang belum tertangani secara memadai.

Aksi peringatan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran di Malang, massa soroti penanganan karhutla
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TAGS   Malang demo karhutla 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

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