Muhammadiyah Jatim Ajak Masyarakat Salat Istisqa Agar Hujan Segera Turun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Jawa Timur menyerukan ikhtiar spiritual dengan menggelar salat istisqa', untuk meminta hujan di tengah musim kemarau panjang.

Hal tersebut dibahas dalam konsolidasi secara virtual bertema ‘Gerakan Shalat Istisqa Muhammadiyah Jawa Timur untuk Indonesia’, untuk memastikan ibadah berjalan khusyuk.

Majelis Tabligh (MT) dan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PWM Jawa Timur mengimbau warga Muhammadiyah untuk menggelar salat istiqsa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan.

Sekretaris Majelis Tabligh PWM Jawa Timur Munahar mengatakan fenomena musim kemarau panjang diperlukan ikhtiar fisik dan bantuan kemanusiaan, serta diiringi pendekatan spiritual.

"Mencermati kondisi musim kemarau panjang yang berdampak nyata pada kehidupan masyarakat di Jawa Timur, diperlukan ikhtiar bersama baik secara lahiriah maupun spiritual,” kata Munahar dalam keterangan persnya, Rabu (21/10)

Ada empat pembahasan utama dalam konsolidasi tingkat wilayah itu, yakni penyamaan pemahaman mengenai tuntunan dan tata cara pelaksanaan Salat Istisqa sesuai Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Lalu, penyusunan jadwal, pemetaan lokasi, serta teknis pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur. Lalu, memperkuat sinergi antara Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih-Tajdid dalam membina serta menggerakkan jamaah.

Keempat, merumuskan langkah konkret yang wajib ditindaklanjuti oleh masing-masing pimpinan di daerah, agar gerakan spiritual tersebut dapat berlangsung simultan dan massif.