Mekari Officeless Manfaatkan AI, JNE Pangkas Waktu Pembuatan Invoice hingga Separuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mekari Officeless memperkenalkan lima kemampuan AI dalam Mekari Conference 2026, yakni Officeless Composer, Officeless Custom UI, Smart Copilot, MCP Officeless, dan Officeless SDK.

Kelima kemampuan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan mempercepat pengembangan aplikasi sekaligus mempertahankan kendali TI atas akses data dan perubahan sistem.

Misalnya, melalui Smart Copilot, pengguna dapat melihat rencana perubahan secara bertahap sebelum menyetujuinya. Perubahan tidak dijalankan tanpa persetujuan pengguna, sementara setiap tindakan tercatat untuk kebutuhan pemantauan dan audit.

Adapun Officeless SDK memungkinkan aplikasi yang dikembangkan di luar platform, termasuk antarmuka buatan AI eksternal, tetap mengikuti mekanisme autentikasi, validasi, dan pengaturan hak akses yang sama.

Head of Business Mekari Officeless Samiaji Adisasmito mengatakan produktivitas pengembangan aplikasi dengan AI perlu diimbangi tata kelola yang memadai.

“AI dapat mendorong proses pembuatan aplikasi menjadi lebih produktif dan efisien. Yang kini langka adalah tata kelolanya, siapa boleh mengakses data apa, dengan persetujuan siapa, dan apa bukti auditnya. Dengan lapisan AI ini, tim bisnis bisa bergerak secepat AI, sementara TI tetap memegang kendali. Kecepatan dan kepatuhan tidak perlu dikorbankan salah satunya,” ujar Samiaji dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).

Bagi tim bisnis, pendekatan tersebut memungkinkan pengembangan aplikasi internal tanpa harus selalu menunggu antrean tim TI. Rencana pengembangan dapat disepakati lebih dahulu bersama tim TI dan kepatuhan sebelum dibangun melalui Officeless Composer.

Sementara itu, tim TI dapat memantau aktivitas aplikasi buatan AI melalui satu platform. Mekari Officeless juga dirancang untuk bekerja berdampingan dengan sistem yang telah digunakan perusahaan.