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Rais Aam PBNU Ajak Warga Doa Bersama Agar Musibah di Indonesia Tertangani

Rabu, 21 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Rais Aam PBNU Ajak Warga Doa Bersama Agar Musibah di Indonesia Tertangani - JPNN.com Jatim
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar saat pengajian di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Jalan Kedung Tarukan, Tambaksari, Surabaya. Foto: Dok. YouTube @MultimediaKHMiftachulAkhyar, Rabu (21/10).

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar mengajak masyarakat berdoa agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia segera padam.

Miftach mengucap ajakan tersebut di sela kegiatan pengajiannya yang digelar di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Jalan Kedung Tarukan, Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur.

"Mari baca suratul Fatihah. Kita mohonkan dengan Fatihah ini agar situasi musibah yang terjadi (bisa tertangani),” kata Miftach dalam akun Youtube @MultimediaKHMiftachulAkhyar, Rabu (21/10).

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Miftach menyebut ada sejumlah musibah yang sampai sekarang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya, karhutla di Sumatera, Kalimantan hingga Jawa Timur.

“Kebakaran hutan yang sampai sekarang belum bisa ditangani dengan baik, yang mengakibatkan para penduduk setempat atau bahkan yang lain ini terkena asap, mungkin beracun, mungkin apa," jelasnya.

Selain itu, Miftach juga mengungkap musibah lainnya, seperti erupsi gunung berapi hingga peristiwa yang mengganggu stabilitas ekonomi dari masyarakat setempat.

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"Musibah atau meletusnya anak gunung yang juga menyemburkan abu, dan semua apapun yang menjadi hal-hal yang menjadikan sebagai musibah bagi semuanya, atau apapun yang mengganggu perekonomian daripada negara kita," ucapnya.

Dengan demikian, Miftach mengajak masyarakat berdoa bersama, agar seluruh musibah tersebut bisa cepat ditangani. Sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya.

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengajak warga doa bersama agar bencana di Indonesia tertangani
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TAGS   erupsi rais aam pbnu karhutla bencana di Indonesia

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