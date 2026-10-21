Selain Bendera Israel, Warga Lamongan Gambar Simbol Illuminati di Rumahnya

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang warga di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, mengibarkan bendera Israel dan menggambar simbol yang identik dengan illuminati di rumahnya.

Berdasarkan informasi, warga berinisial B itu mengibarkan bendera Israel sejak, Selasa (20/10). Akhirnya, tindakan tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Lalu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Suryo, Sekretaris Desa (Sekdes) Khabbib Yaumiddin dan Babinsa Desa Made Nurhadi, menurunkan bendera dan menghapus simbol di rumah itu.

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Sekdes Made Khabbib Yaumiddin mengatakan bendera Israel tersebut bukan resmi buatan pabrik, tetapi digambar sendiri oleh pemilik rumah menggunakan cat di rumahnya.

"Ini kami melaksanakan penurunan bendera karena sudah ramai dan mungkin sudah viral di media sosial, agar tidak meresahkan lagi,” kata Khabbib ketika dikonfirmasi, Rabu (21/10).

Khabbib menyebut warga sebelumnya sempat menurunkan bendera serupa saat melakukan kerja bakti. Namun, pemilik rumah kembali memasangnya beberapa waktu berselang.

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Pemasang bendera tersebut tinggal seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Dia dikenal sebagai orang yang jarang berkomunikasi dengan warga sekitar.

"Kalau mengamuk tidak pernah. Orangnya lebih cenderung diam dan menyampaikan lewat tulisan-tulisan," ujarnya.