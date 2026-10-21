Khofifah Terbitkan SE Salat Istisqa Agar Hujan Segera Guyur Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menggelar salat istisqa' dan berdoa agar hujan segera mengguyur seluruh wilayah.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’, tertanggal 20 Oktober 2026.

“Kemarin sifatnya seruan lisan tapi hari ini saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, MUI, untuk bisa menyelenggaran salat istisqa',” kata Khofifah dalam keterangan persnya, Rabu (21/10).

Surat edaran itu ditujukan ke bupati/wali kota, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pondok pesantren di Jawa Timur, dengan mempertimbangkan kekeringan di sejumlah wilayah.

“Mohon kepada Allah untuk menurunkan hujan yang manfaat dan membawa Rahmat,” ujarnya.

Dalam edaran, Khofifah menjelaskan menyebut 25 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan hingga awal Oktober 2025.

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Dia pun mengimbau semua pihak menggerakkan dan memfasilitasi salat istisqa’ di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai ke desa, terutama yang terdampak kekeringan.

Pihak yang diharapkan melaksanakan itu mulai dari Forkopimda, ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, takmir masjid, pondok pesantren, ASN, serta seluruh lapisan masyarakat.