Truk Tabrak Pohon di Bojonegoro Sebabkan Kernet Terjepit, Evakuasi Berlangsung Dramatis

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Tim SAR Gabungan mengevakuasi seorang kernet truk yang terjepit di dalam kendaraan setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bojonegoro–Cepu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/10).

Korban bernama Erik (33) dievakuasi dalam keadaan selamat. Setelah dikeluarkan dari kendaraan, korban dibawa menggunakan ambulans PSC 119 Bojonegoro ke RSUD Bojonegoro untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Surabaya melalui Unit Siaga SAR Bojonegoro menerima laporan kecelakaan dari PSC 119 Bojonegoro pada pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.15 WIB. Truk bermuatan semen yang melintas di lokasi dilaporkan oleng, keluar jalur, kemudian menabrak pohon. Akibat kejadian tersebut, kernet truk terjepit di dalam kendaraan sehingga membutuhkan penanganan khusus.

Menindaklanjuti laporan itu, satu tim rescue Unit Siaga SAR Bojonegoro diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 11.40 WIB. Petugas tiba sekitar pukul 12.00 WIB dan berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya untuk melakukan asesmen serta menentukan langkah evakuasi yang aman.

Proses penyelamatan diawali dengan menstabilkan posisi kendaraan menggunakan sling winch yang dipasang pada mobil pemadam kebakaran. Setelah kendaraan dipastikan stabil, petugas melakukan ekstrikasi dengan membuka akses melalui pintu kendaraan untuk mengeluarkan korban.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan korban berhasil dievakuasi pada pukul 12.40 WIB.

"Berkat kerja sama dan koordinasi seluruh unsur yang terlibat, korban berhasil dievakuasi pada pukul 12.40 WIB dalam keadaan selamat dan selanjutnya dibawa menggunakan ambulans PSC 119 Bojonegoro menuju RSUD Bojonegoro untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," jelas Nanang.