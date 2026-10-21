Warga Lamongan Diduga Nekat Pasang Bendera Israel di Rumah, Aparat Desa Turun Tangan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sejumlah kain bergambar menyerupai bendera Israel yang dipasang di rumah seorang warga Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, diturunkan aparat desa bersama Babinsa pada Rabu (21/10). Langkah tersebut dilakukan setelah pemasangan kain itu menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan di lingkungan setempat.

Selain kain bergambar menyerupai bendera Israel, pemilik rumah berinisial B juga menggambar sejumlah simbol di tembok kediamannya yang oleh warga dikaitkan dengan kelompok Illuminati.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Made Suryo memimpin penurunan kain tersebut bersama Sekretaris Desa Made Khabbib Yaumiddin dan Babinsa Desa Made Nurhadi. Mereka juga membersihkan sejumlah coretan di sekitar rumah.

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Khabbib mengatakan kain yang dipasang bukan bendera resmi buatan pabrik, melainkan kain yang digambar sendiri oleh pemilik rumah menggunakan cat hingga menyerupai bendera Israel.

"Ini kami melaksanakan penurunan bendera karena sudah ramai dan mungkin sudah viral di media sosial. Jadi, kami bersama Pak Pj Kades Made dan Babinsa Desa Made menurunkan bendera tersebut agar tidak meresahkan lagi," kata Khabbib saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).

Menurut Khabbib, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Warga setempat sebelumnya pernah menurunkan kain serupa saat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Namun, pemilik rumah kembali memasangnya beberapa waktu kemudian.

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Khabbib menjelaskan B kini tinggal seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Menurut dia, warga mengenal B sebagai pribadi yang cenderung pendiam dan jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.

Meski demikian, Khabbib menyebut B tidak pernah mengamuk ataupun melakukan penyerangan terhadap warga.