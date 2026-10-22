Gelombang Panas Bisa Picu Dehidrasi hingga Gangguan Mental, Pakar ITS Ingatkan Risiko Kesehatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak gelombang panas atau heatwave terhadap kesehatan. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi dehidrasi, gangguan kulit, hingga masalah kesehatan mental akibat paparan suhu tinggi dalam waktu lama.

Dokter spesialis penyakit dalam ITS dr. Edwin Nugroho Njoto menjelaskan, suhu yang mencapai 40 derajat Celsius berpotensi meningkatkan risiko dehidrasi berat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama pada kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penderita penyakit bawaan, termasuk penyakit jantung.

“Kelompok rentan ini sebaiknya menghindari paparan panas matahari terlalu lama,” ujarnya di Surabaya, Rabu (21/10).

Menurut Edwin, dampak gelombang panas tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental seseorang.

Paparan suhu panas dan kelembapan tinggi dalam waktu lama dapat mengganggu kualitas tidur dan memicu perubahan suasana hati. Dampak tersebut berpotensi lebih dirasakan masyarakat yang tidak memiliki akses pendingin ruangan di rumah maupun tempat kerja.

“Lingkungan yang panas dan lembab dapat membuat seseorang sulit tertidur dan menjadi mudah marah,” katanya.

Selain kesehatan fisik dan mental, cuaca panas juga dapat memengaruhi kondisi kulit. Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) ITS dr. Desiana Widityaning Sari mengatakan, paparan panas dapat memperburuk kondisi kulit dan meningkatkan risiko gangguan pada lapisan pelindung terluarnya atau skin barrier.

Sejumlah masalah kulit yang perlu diwaspadai antara lain biang keringat, infeksi jamur, kulit terbakar akibat sinar matahari (sunburn), hingga jerawat yang kambuh.