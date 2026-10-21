Lapas Tulungagung Fasilitasi Akad Nikah Tahanan Kasus Narkotika, Tamu Dibatasi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, memfasilitasi akad nikah seorang tahanan berinisial DW pada Senin (19/10). Prosesi pernikahan tersebut berlangsung dengan menerapkan prosedur keamanan dan membatasi jumlah tamu yang hadir.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIB Tulungagung Rizzal Arbi Fanani mengatakan, fasilitasi itu dilakukan setelah pihaknya menerima permohonan resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru.

“Kami mendapat surat permohonan untuk pernikahan warga binaan dari KUA Kecamatan Kedungwaru,” kata Rizzal, Selasa (20/10).

Menurut dia, petugas terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi permohonan tersebut pada Kamis (15/10). Setelah proses administrasi, lapas memfasilitasi pelaksanaan akad nikah dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban.

Tamu yang diperbolehkan menghadiri prosesi tersebut meliputi petugas KUA, penghulu, serta perwakilan keluarga kedua mempelai. Jumlah anggota keluarga yang hadir dibatasi maksimal lima orang.

“Prosesi akad nikah ini tentunya sudah melalui prosedur dan standar operasional prosedur (SOP) yang ada,” ujar Rizzal.

Dia memastikan seluruh rangkaian akad nikah berlangsung aman dan tertib hingga selesai.

Rizzal menjelaskan DW masih berstatus tahanan setelah masuk ke Lapas Kelas IIB Tulungagung pada Mei 2026. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika di Kabupaten Tulungagung dan masih dalam proses persidangan.