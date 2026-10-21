Damkar Surabaya Bantu Sopir Truk Semprot Ayam Karena Banyak yang Mati Kepanasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya menyiram satu truk ayam yang mengalami kepanasan dalam perjalanan pengirimannya, Rabu (21/10).

Kepala Bidang DPKP Surabaya M. Rokhim mengatakan berdasarkan keterangan pemilik truk, ayamnya banyak yang mati karena cuaca panas selama perjalanan pengiriman.

“Tadi sekitar pukul 10.00 WIB, ada truk mengangkut ayam potong lewat. Informasinya itu ayamnya banyak yang mati kepanasan,” kata Rokhim ketika dikonfirmasi.

Pemilik truk mengaku persediaan air sebanyak tiga jeriken untuk mendinginkan ayamnya sudah habis. Akhirnya, dia memutuskan meminta bantuan ke Kantor DPKP Pasar Turi.

“Dia pas lewat terus mampir ke Pos (Pasar Turi), itu satu arah kan mungkin dari exit Tol Dupak. Tadi informasinya teman-teman mau ke Pasar Pabean dari Magelang,” jelasnya.

Rokhim menyebut pemilik truk merasa kondisi ayamnya sudah cukup stabil setelah disiram selama beberapa menit. Lalu, dia meninggalkan lokasi untuk melanjutkan perjalanan.

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“Cuman sebentar tadi menyiramnya sekitar 15 menitan enggak sampai. Ayamnya yang mati ya masih di truknya situ, iya (masih dibawa),” ujarnya.

DPKP Surabaya mengungkap suhu pada musim kemarau terasa semakin panas beberapa hari terakhir. Masyarakat diminta untuk tidak membakar sampah di ruangan terbuka.