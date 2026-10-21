Bakar Sisa Sampah di Lahan, Warga Probolinggo Tewas Terbakar saat Padamkan Api

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Warga Desa Lambangkuning, Kabupaten Probolinggo bernama Mutasan tewas setelah terbakar saat berusaha memadamkan api yang membesar ketika dirinya membakar sisa sampah barongan di lahan miliknya, Selasa (20/10).



Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, korban awalnya membakar sisa sampah di lahannya. Namun, api kemudian membesar hingga korban berusaha memadamkannya.



"Informasi yang kami dapatkan bahwa korban membakar sisa sampah barongan di namun api semakin membesar dan korban berusaha untuk memadamkan kebakaran tersebut hingga terjatuh dan terbakar," kata Oemar.Dia menyebut korban dikabarkan memiliki riwayat sesak napas. Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

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Korban ditemukan dalam kondisi terbakar di lahan miliknya sendiri. Penyebab pasti kematian masih perlu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

BPBD Kabupaten Probolinggo mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat membakar sampah maupun sisa tanaman. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat membesar, terutama ketika cuaca ekstrem dan angin kencang.

Oemar juga mengimbau warga tidak meremehkan aktivitas pembakaran sampah di pekarangan maupun lahan terbuka. Masyarakat diminta memastikan kondisi lingkungan aman dan tidak meninggalkan api menyala tanpa pengawasan.

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“Apabila api mulai membesar dan sulit dikendalikan, warga diimbau tidak memaksakan diri melakukan pemadaman.

“Masyarakat sebaiknya segera meminta bantuan petugas pemadam kebakaran atau pihak lain yang berwenang demi menghindari risiko terhadap keselamatan jiwa,” tuturnya.