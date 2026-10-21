Kebakaran Gunung Arjuno-Welirang Meluas ke Malang dan Kota Batu

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran di kawasan Gunung Arjuno-Welirang meluas dari wilayah Kabupaten Pasuruan hingga memasuki sebagian wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu. Titik api juga terdeteksi masuk ke wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo Agustiningtyas Marini mengatakan titik awal kebakaran berada di wilayah Pasuruan sebelum merambat ke sejumlah daerah di sekitarnya.

"Titik awal kebakaran berada di Pasuruan dan melebar (meluas), sebagian sudah masuk wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu," kata Agustiningtyas di Kota Malang, Selasa.

Untuk mengendalikan kebakaran, petugas gabungan bersama masyarakat dan relawan telah bergerak melakukan pemadaman sejak Selasa pagi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas, terutama di tengah potensi embusan angin kencang.

Agustiningtyas mengatakan, kondisi alam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pemadaman. Petugas menggunakan peralatan gebyok dari ranting serta mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur.

Di lokasi yang sulit dijangkau, petugas menerapkan metode sekat bakar untuk menghambat perambatan api. Langkah tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan petugas dan relawan.

"Kalau wilayah yang tidak bisa dijangkau, kami menggunakan sekat bakar demi keselamatan teman-teman dan relawan, karena itu menjadi yang paling utama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyebut terdapat 57 *hotspot* atau titik panas yang ditemukan di wilayah setempat.