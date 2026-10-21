Perkuat Kerja Sama dengan Jepang, SIER Bidik Investasi di Kawasan Industri Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus memperkuat hubungan dengan investor Jepang sekaligus membuka peluang investasi baru melalui pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi jajaran komisaris dan direksi PT SIER dengan Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, di Kantor Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Selasa (20/10).

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama PT SIER Alif Abadi, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Jefri Ikhwan Ma’arif, serta Direktur Operasi Yohanes Deddy Setiawan. Turut hadir Komisaris PT SIER Arif Budi Santoso dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan SIER Yogi Widi Kurniawan.

Dalam audiensi itu, kedua pihak membahas perkembangan kerja sama SIER dengan perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Diskusi juga mencakup dukungan pengelola kawasan industri dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan asing.

Takonai Susumu mengatakan, pihaknya secara rutin mengadakan pertemuan dengan pengusaha Jepang yang berinvestasi di Jawa Timur, termasuk perusahaan yang beroperasi di kawasan industri SIER. Dari berbagai pertemuan tersebut, dia mengaku tidak menerima keluhan serius yang tidak dapat diselesaikan.

Dia pun mengapresiasi dukungan SIER dalam membantu perusahaan Jepang menjalankan kegiatan usahanya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada SIER yang selama ini telah membantu para investor Jepang. Mereka mendapatkan berbagai kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ungkap Takonai.

Selain membahas kerja sama yang sudah berjalan, Takonai menyambut baik rencana SIER mengembangkan kawasan industri di sejumlah daerah. Pihaknya menyatakan siap membantu menyampaikan informasi mengenai peluang investasi kepada para pengusaha Jepang.