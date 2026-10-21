Pipa 10 Kilometer Rusak Akibat Karhutla, Tiga Desa di Pasuruan Kekurangan Air Bersih

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Jaringan pipa air bersih sepanjang 10 kilometer yang mengaliri tiga desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, rusak karena Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Arjuno-Welirang.

Berdasarkan data laporan penanganan, kerusakan jaringan pipa itu tersebar di Desa Tambaksari sepanjang 4.000 meter, Desa Jatiarjo 3.750 meter, dan Desa Dayurejo 2.510 meter.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu prioritas penanganan karhutla di Gunung Arjuno-Welirang.

Hal itu diungkapkan, saat Khofifah posko kebakaran Tahura R. Soerjo, Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa (20/10) malam.

“Kami juga harus menjaga sumber air dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Khofifah dalam keterangan persnya, Rabu (21/10).

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memetakan titik pipa yang mengalami kerusakan akibat karhutla. Nantinya, mereka akan mulai melakukan pengeboran sumur.

“Kalau sumbernya ada kami tarik melalui pipa dan sama-sama diikhtiarkan, intinya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat semaksimal mungkin ikhtiarkan untuk bisa terpenuhi," ujarnya.

Di sisi lain, BPBD setempat bersama Jawa Timur terus mendistribusikan air bersih kepada warga, agar kebutuhan masyarakat bisa cepat terpenuhi untuk sementara waktu.