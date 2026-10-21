Dosen Ubaya Marisca Gondokesumo Kantongi Empat Paten Inovasi Bahan Alam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dosen Fakultas Farmasi Universitas Surabaya (Ubaya), Dr. apt. Marisca Evalina Gondokesumo, S.H., M.H., S.Farm., M.Farm.Klin., telah memiliki empat paten di bidang inovasi produk kesehatan berbasis bahan alam. Pada usia 38 tahun, Marisca terus mengeksplorasi potensi biodiversitas Indonesia untuk dikembangkan melalui riset dan inovasi.

Empat inovasi yang dipatenkannya meliputi obat kumur berbasis ekstrak daun stevia, tisu wajah berbahan kulit jagung, nanopartikel ekstrak kulit manggis untuk menghambat pertumbuhan sel kanker leukemia HL-60, serta tisu antibakteri berbahan kulit jagung dengan tambahan kitosan dan ekstrak kulit manggis.

Marisca mengatakan inovasi tersebut berangkat dari ketertarikannya terhadap kekayaan alam Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan masyarakat.

“Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas nomor dua di dunia yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakatnya. Namun, pada faktanya, pemanfaatan dan riset ilmiah untuk pembuktian manfaatnya masih sangat minim dilakukan,” jelas Marisca dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah tisu antibakteri berbahan kulit jagung dengan tambahan kitosan dan ekstrak kulit manggis. Inovasi tersebut mengantarkan Marisca terpilih sebagai salah satu dosen muda dengan paten inspiratif.

Sertifikat paten sederhana untuk inovasi itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar di Surabaya pada September 2026.

Marisca mengatakan inovasi tersebut memanfaatkan kulit jagung sebagai bahan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus menggabungkannya dengan bahan tambahan yang ditujukan untuk memberikan fungsi antibakteri.

“Simpel, tetapi berdampak. Mungkin itu deskripsi yang tepat untuk menjelaskan inovasi tisu jagung antibakteri hasil pengembangan saya dan tim. Bahannya lebih ramah lingkungan karena menggunakan kulit jagung. Namun, ada manfaat antibakteri dari kitosan dan kulit manggis yang sudah terbukti secara klinis aman bagi yang memiliki alergi dan kulit sensitif,” bebernya.