Bayi Laki-laki Ditemukan Menangis di Tumpukan Sarung Lantai 2 Rumah Warga Tambaksari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan tergeletak di lantai dua rumah warga di Jalan Ploso Timur Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Rabu (21/10).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga terkait penemuan bayi itu, sekitar pukul 03.08 WIB.

Pemilik rumah mengaku mendengar tangisan bayi, sekitar pukul 02.45 WIB. Kemudian, dia mengetahui asal suara tersebut ternyata dari tumpukan sarung di lantai dua.

“Keterangan dari pelapor bahwa menemukan seorang bayi dibalut sarung dan kain di balkon lantai dua,” kata Linda ketika dikonfirmasi.

Selanjutnya, saksi membuka tumpukan sarung tersebut dan menemukan bayi tanpa mengenakan pakaian. Bayi tersebut dalam kondisi menangis kencang ketika ditemukan.

“Bayi berjenis kelamin laki-laki berusia kurang dari satu hari, dalam kondisi menangis dan tidak mengenakan pakaian,” ujarnya.

Akhirnya, pemilik rumah memutuskan untuk langsung melaporkan penemuan itu ke Command Center 112 Surabaya, agar bayi tersebut segera mendapatkan penanganan medis.

“Posko Kedung Cowek dan Posko Pusat menindaklanjuti adanya laporan penemuan bayi. Setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi bayi dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik,” jelasnya.