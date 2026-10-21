137 Motor Ramaikan Jombang Otocontest, RX-King dari Magelang Sabet Gelar Bergengsi

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Perayaan Hari Jadi ke-116 Kabupaten Jombang makin semarak dengan hadirnya kompetisi modifikasi motor dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Bertajuk Jombang Otocontest, ajang tersebut berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Merdeka Jombang, Minggu (18/10).

Kompetisi yang diinisiasi Dian Kusuma Rahmad Subekti dari DKRS Rain Project itu mendapat sambutan antusias dari peserta maupun masyarakat. Sebanyak 137 unit motor tampil dalam kontes yang menyediakan 14 kelas dan 50 kategori meet up, dengan total 220 registrasi peserta.

Peserta didominasi pencinta modifikasi dari Jombang dan sekitarnya. Namun, kontes tersebut juga diikuti peserta dari sejumlah daerah lain, seperti Jember, Surabaya, Pati, Semarang, Kendal, hingga Magelang.

Dian mengaku bersyukur atas antusiasme peserta yang melampaui perkiraannya. Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang turut memeriahkan perayaan hari jadi Kabupaten Jombang.

“Sungguh di luar dugaan kami, khususnya untuk jumlah peserta yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta yang hadir meramaikan kontes untuk merayakan hari jadi Kabupaten Jombang ini,” ujar Dian.

Jombang Otocontest turut menarik perhatian Bupati Jombang Warsubi yang hadir menyaksikan langsung kompetisi tersebut. Dalam kesempatan itu, dia melihat beragam karya modifikasi dan mengapresiasi motor yang dinilai menarik perhatiannya.

Pilihan Warsubi jatuh pada GL100 bergaya harian elegan milik Afif Mashuri. Motor hasil kolaborasi Putune Gusdur Chrome featuring Benny Neotech tersebut juga berhasil meraih juara pertama di kelas ASN.

Ajang ini menjadi ruang bagi para pencinta modifikasi untuk menunjukkan kreativitas sekaligus bertukar pengalaman. Kehadiran peserta dari berbagai daerah juga memperkuat fungsi kontes sebagai ajang silaturahmi komunitas otomotif.