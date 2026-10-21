Bukan Sekadar Mengejar Gelar, Ini Misi Vanesa di Putri Anak Indonesia 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Vanesa Wijaya Irawan bersiap membawa nama Jawa Timur di ajang nasional Putri Anak Indonesia 2026 yang akan digelar di Jakarta pada akhir Oktober ini. Remaja yang menyandang gelar Putri Anak Jawa Timur Pariwisata tersebut akan mengikuti karantina mulai 27 Oktober sebelum menjalani grand final pada 31 Oktober 2026 di Gedung Usmar Ismail, Jakarta.

Siswi kelas IX Singapore Intercultural School (SIS) Surabaya itu mengaku ingin membawa aspirasi anak-anak Jawa Timur, bukan sekadar berkompetisi untuk meraih gelar.

“Saya berharap tidak hanya mewakili Jawa Timur saja, tetapi juga mewakili masyarakat dan anak-anak Jawa Timur,” ujar Vanesa, Jumat (16/10).

Untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional, Vanesa menyiapkan sejumlah aspek, mulai dari kemampuan berbicara di depan umum, berjalan di panggung, kebugaran fisik, hingga penampilan bakat. Dia juga mempersiapkan mental sembari tetap menjaga prestasi akademik.

“Untuk persiapannya pastinya lebih banyak latihan, mulai dari public speaking, catwalk, fisik, hingga menyiapkan bakat yang akan dibawa ke tingkat nasional. Dan pastinya juga menyiapkan mental, tapi tetap fokus belajar secara akademik,” ungkapnya.

Vanesa mengaku antusias bertemu peserta dari berbagai provinsi. Menurut dia, setiap peserta merupakan perwakilan terbaik dari daerah masing-masing dengan karakter dan keunggulan yang beragam.

“Semuanya hebat-hebat ya, karena saya percaya bahwa semua adalah wakil terbaik dari setiap provinsi. Saya sangat antusias untuk mengenal lebih banyak teman dan kesempatan bersama anak-anak di seluruh Indonesia,” katanya.

Kecintaannya terhadap Jawa Timur menjadi salah satu hal yang ingin diperkenalkan Vanesa di panggung nasional. Dia menyebut beragam kekayaan budaya daerah, mulai dari wayang, batik, Reog Ponorogo, Karapan Sapi Madura, hingga tradisi Seblang Banyuwangi.