JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang 21 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

Cuaca Malang 21 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

Rabu, 21 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 21 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (21/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca cerah di seluruh kawasan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Pagi dan siang Kasembon dan Ngantang berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Dampit dan Turen berangin. Kawasan lainnya cerah. 

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 6-20 kilometer per jam.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca cuaca di malang cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU