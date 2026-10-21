Cuaca Malang 21 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (21/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang Kasembon dan Ngantang berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Dampit dan Turen berangin. Kawasan lainnya cerah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 6-20 kilometer per jam.