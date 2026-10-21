Ibu 4 Anak di Ponorogo Mendadak Tewas di Atas Motor Saat Antar Anak ke Bidan

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Seorang ibu bernama Lu’luatun Nikmah, warga Desa Banggel, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo ditemukan meninggal dunia di atas sepeda motor pada Sabtu (17/10).

Ibu empat anak itu awalnya berniat membawa buah hatinya berusia 3,5 tahun berobat ke bidan di Desa Gombang, Kecamatan Slahung, sekitar pukul 17.00 WIB.

Korban sempat mengeluhkan sakit lambung, tetapi tetap memaksakan diri berangkat. Akhirnya, perempuan tersebut menghembuskan napas terakhirnya di atas sepeda motornya.

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Kapolsek Slahung AKP Pitoyo mengatakan polisi langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga yang melihat kejadian itu.

"Kami mendapat informasi ada orang yang tidak sadarkan diri di atas motor, kemudian kami menghubungi tenaga kesehatan," kata Pitoyo, Selasa (20/10).

Selanjutnya, petugas medis yang datang langsung mengecek kondisi kesehatan perempuan itu. Mereka pun menyatakan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Pitoyo menyebut tim medis melaporkan kematian korban karena sakit yang dideritanya. Pihaknya juga tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana.

"Korban dinyatakan meninggal, kami menghubungi keluarga korban. Kematiannya wajar dan tidak ada tanda-tanda kekerasan korban diserahkan ke keluarga," ujarnya.