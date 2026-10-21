Luka Bakar 49 Persen, Korban Karhutla Gunung Bromo Dirawat Gunakan Alat Bantu Pernapasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sukarelawan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Gunung Bromo masih dirawat di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Diketahui total ada enam korban ketika memadamkan api karhutla di kawasan TNBTS tersebut pada Kamis (15/10). Dari jumlah itu, lima orang di antaranya meninggal dunia dan satu masih menjalani perawatan.

Staf Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD Dr Soetomo Adin Niken Primasari mengatakan korban bernama Suraji (44) mengalami luka bakar sebesar 49 persen.

“S saat ini dirawat di ROI dengan luka bakar sekitar 49 persen dari luas tubuh. Saat ini beliau masih memerlukan bantuan mesin untuk bernapas,” kata Niken saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Selain itu, Niken menyebut Suraji saat ini masih mengalami sejumlah masalah kesehatan. Dengan demikian, korban masih harus menjalani perawatan intensif.

"Infeksi berat akibat luka bakar, rendahnya kadar protein darah, dan adanya infeksi pada paru," ujarnya.

Baca Juga: Korban Tewas Karhutla Gunung Bromo Bertambah Jadi 5 Orang

Niken mengungkapkan tim media telah memberikan tambahan protein melalui infus serta tata laksana infeksi dengan pemberian antibiotik, untuk memulihkan kondisi pasien.

"Kondisi beliau masih memerlukan pemantauan dan perawatan intensif," ucapnya.