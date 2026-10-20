Womenpreneur Talkshow WOW FMI Jatim, Pengusaha Perempuan Bagikan Kunci Sukses Bisnis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Forum Manajemen Indonesia (FMI) Koordinator Wilayah Jawa Timur bersama BMN Institute menggelar Womenpreneur Talkshow bertajuk Women Empowering Women (WOW) di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya, Selasa (20/10).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Seminar Nasional FMI Jawa Timur XVIII 2026 sekaligus ruang berbagi pengalaman bagi perempuan pelaku usaha untuk memperkuat kepemimpinan, mengembangkan bisnis, dan memperluas jejaring kolaborasi.

WOW menghadirkan tiga pengusaha dan praktisi perempuan, yakni Maria Sumargo, Owner GBT Laras Imbang; Alfawzia Nurrahmi, Founder Pruf Ritz Communications Hub; serta drg. Cintantya Intan, Dental Director Gladwill Aesthetic Dental.

Ketiganya berbagi pengalaman membangun usaha, menghadapi tantangan bisnis di tengah perubahan ekosistem digital, hingga mendorong perempuan agar terus mengembangkan kapasitas diri.

Sekretaris Jenderal FMI Tuwanku Aria Auliandri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengatakan Seminar Nasional FMI menjadi wadah untuk mempertemukan akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara dunia pendidikan dan praktik bisnis.

Seminar Nasional FMI telah diselenggarakan sejak 2008 dan pada 2026 memasuki penyelenggaraan ke-18 di tingkat nasional untuk wilayah Jawa Timur.

“Penguatan daya saing bangsa tidak lepas dari peran pelaku usaha, termasuk perempuan. Lewat rangkaian seminar ini, termasuk WOW, kami ingin menyambungkan dunia akademik dengan praktik bisnis nyata,” kata Aria.

Seminar yang berlangsung secara hybrid pada 20–22 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 900 peserta dari 25 provinsi, 85 kota, dan 180 universitas. Sekitar 350 peserta di antaranya hadir langsung di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya.