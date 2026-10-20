Eri Imbau Orang Tua Dampingi Anak Seusai Tewasnya Bocah Down Syndrome di Surabaya
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anaknya, menyusul tewasnya bocah dengan down syndrom di kawasan Rungkut.
Eri mengatakan telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan pendampingan, kepada seluruh pihak terkait kasus kekerasan berujung kematian tersebut.
“Pendampingan tetap kami lakukan dan sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar proses ini bisa ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (20/10).
Menurutnya, diperlukan kehati-hatian dalam menangani kasus yang melibatkan anak tersebut. Sebab, proses hukum harus mempertimbangkan kondisi psikologi pelaku dan saksi.
Di sisi lain, Eri meminta orang tua di Surabaya menjadikan kasus tersebut sebagai pengingat, terkait pentingnya membangun kedekatan dengan anak melalui komunikasi.
“Orang tua harus dekat dengan anaknya, tahu kesehariannya, mendengarkan ceritanya, dan memberikan pendidikan yang baik. Jangan sampai komunikasi justru semakin jauh,” jelasnya.
Eri menyebut orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Anak juga membutuhkan perhatian, arahan, dan ruang untuk bercerita agar memahami kehidupannya.
“Pendidikan pertama dimulai dari keluarga, dari bagaimana kita membangun komunikasi, memberikan contoh, dan menanamkan nilai-nilai yang baik,” pungkasnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau orang tua mendampingi anak setelah kasus bocah down syndrome tewas
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