Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tergantung di Pinggir Sungai Jagir Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan dalam posisi tergantung di pinggir Sungai Jagir, Jalan Jagir Wonokromo Nomor 100, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Selasa (20/10).

Jasad pria yang diperkirakan berusia 25 tahun itu pertama kali ditemukan warga sebelum dilaporkan kepada petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya sekitar pukul 09.07 WIB.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan, tim langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 09.11 WIB.

"Lokasi penemuan orang (diduga) gantung diri di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 100, Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Tidak ada identitas sehingga kami sebut Mr X," ujar Linda dalam laporan tertulis.

Saat petugas gabungan tiba, jenazah masih berada di pinggir sungai dalam posisi seperti ketika pertama kali ditemukan warga.

Tim Inafis Polrestabes Surabaya kemudian melakukan identifikasi terhadap korban. Setelah proses tersebut selesai, petugas BPBD Surabaya bersama Palang Merah Indonesia (PMI) mengevakuasi jenazah ke rumah sakit.

"Jenazah langsung dievakuasi ke kamar jenazah (RSUD) Dr Soetomo menggunakan ambulans PMI Kota Surabaya," kata Linda.

Hingga proses evakuasi, identitas korban belum diketahui. Petugas tidak menemukan kartu identitas pada tubuh pria tersebut.