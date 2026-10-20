ASUS ProArt Terbaru Bisa Jalankan AI Secara Lokal, Simak Spesifikasi dan Harganya

jatim.jpnn.com, JAKARTA - ASUS resmi menghadirkan laptop kreator profesional ASUS ProArt P14 (H7407BA) dan ProArt P16 (H7607BA) di Indonesia. Keduanya mengandalkan NVIDIA RTX Spark™ dan Unified Memory hingga 128 GB untuk menjalankan model kecerdasan buatan (AI) generatif secara lokal tanpa harus mengunggah materi kerja ke layanan cloud.

Kehadiran dua laptop tersebut menyasar kreator profesional, mulai dari agensi kreatif, rumah produksi, hingga seniman 3D yang membutuhkan komputasi AI sekaligus perlindungan privasi berkas klien.

Country Manager ASUS Indonesia Lenny Lin mengatakan, ProArt P14 dan P16 dirancang sebagai perangkat komputasi AI lokal yang mendukung kebutuhan kreator profesional.

"ASUS ProArt P14 dan P16 bukan sekadar laptop kreator biasanya, melainkan pusat komputasi AI lokal yang membebaskan para kreator dari batasan konektivitas dan kekhawatiran privasi. Kami menghadirkan tenaga pemrosesan kelas workstation untuk para kreator profesional dalam format teringan, layar ASUS Lumina Pro OLED paling akurat di kelasnya, dan ekosistem yang dirancang murni untuk The Real Pro," ujar Lenny, Selasa (20/10).

Sebelum peluncuran di Indonesia, ASUS menguji ProArt P14 dengan menjalankan model AI generatif melalui ComfyUI Desktop secara lokal tanpa koneksi internet.

Dalam pengujian pertama, ASUS menggunakan Qwen Image 2.1 dengan kuantisasi INT8 untuk mengubah foto produk menjadi adegan sinematik beresolusi 1.024 piksel dengan 40 langkah pemrosesan. Penggunaan memori GPU mencapai puncak 19,8 GB, sedangkan utilisasi GPU tercatat 100 persen dengan suhu 68 derajat Celsius.

Pengujian kedua menggunakan MiniMax H3 dengan kuantisasi INT8 untuk mengubah satu foto menjadi video berdurasi lima detik yang dilengkapi audio. Dengan resolusi 0,7 megapiksel dan mode turbo, proses tersebut selesai dalam waktu 5 menit 54 detik, dengan penggunaan memori GPU mencapai 28,1 GB.

ASUS menyebut pengujian tersebut menunjukkan bahwa model AI yang membutuhkan memori puluhan gigabita dapat dijalankan menggunakan Unified Memory pada perangkat. Meski demikian, hasil dapat berbeda bergantung pada versi aplikasi, driver, dan pengaturan yang digunakan.