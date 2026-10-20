5 Rekomendasi Event & Wisata di Malang, Ada Festival Musik hingga Kawasan Heritage

jatim.jpnn.com, MALANG - Menikmati akhir pekan tidak harus dengan bepergian jauh ke luar kota. Warga Malang dan sekitarnya bisa mengisi waktu luang dengan beragam aktivitas, mulai dari berburu kuliner bernuansa tempo dulu, menikmati festival musik, hingga menjelajahi kawasan bersejarah dan taman bunga.

Sejumlah pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan minat, mulai dari rekreasi bersama keluarga hingga agenda berkumpul bersama teman. Bagi yang ingin mencari suasana berbeda, destinasi di Kota Batu juga bisa menjadi pilihan perjalanan sehari dari Malang.

Berikut lima rekomendasi event dan destinasi wisata di Malang Raya yang bisa masuk dalam daftar perjalanan selama Oktober 2026.

1. Festival Tempoe Doeloe, Berburu Kuliner Jadul dan Bernostalgia

Festival Tempoe Doeloe menjadi pilihan bagi warga yang ingin menikmati suasana pasar bernuansa klasik. Acara ini berlangsung pada 9–18 Oktober 2026 di area parkir Living Plaza Sawojajar.

Pengunjung dapat berburu jajanan tradisional, mencicipi kuliner kekinian, melihat kerajinan tangan dan barang antik, hingga mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak.

Festival tersebut juga diramaikan berbagai pertunjukan, mulai dari musik, parade tarian Nusantara, parade cosplay, Malang Talent Show, hingga lomba fashion anak.

Konsepnya cocok untuk rekreasi lintas generasi. Orang tua bisa bernostalgia, sedangkan anak-anak berkesempatan mengenal permainan dan budaya yang mungkin jarang ditemui dalam keseharian.

Festival Tempoe Doeloe dijadwalkan buka setiap hari pukul 15.00–22.00 WIB dengan tiket masuk gratis. Namun, karena jadwalnya berakhir pada 18 Oktober, pengunjung perlu memastikan kembali apakah masih ada kegiatan lanjutan setelah tanggal tersebut.