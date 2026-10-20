Bidik Investor Taiwan, SIER Siapkan Kawasan Industri Terintegrasi dan Fasilitas Hijau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memperluas promosi investasi kawasan industri Jawa Timur ke pasar internasional. Kali ini, SIER memperkenalkan potensi kawasan industri yang dikelolanya kepada delegasi pengusaha Taiwan melalui Economic Cooperation Forum: Investment, Trade and Talent Development.

Forum bertema Strengthening Economic Ties Through Strategic Partnerships tersebut digelar oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei di Garuda Hall, ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (16/10). Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan delegasi pengusaha Taiwan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Forum tersebut menjadi ajang untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Taiwan, sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang investasi, perdagangan, dan pengembangan talenta.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta Bruce Chen-jung Hung, bersama perwakilan instansi terkait dan delegasi pengusaha Taiwan.

Dalam sesi Introduction to Industrial Parks in Indonesia, SIER diwakili Kepala Unit Hubungan Pelanggan Silvi Wulan Sari Br Sitepu. Dia memaparkan materi bertajuk East Java’s Industrial Gateway: PT SIER’s Integrated Industrial Estate Solutions yang memperkenalkan keunggulan kawasan industri SIER sebagai salah satu pilihan lokasi investasi di Jawa Timur.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER Jefri Ikhwan Ma’arif mengatakan partisipasi dalam forum internasional tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi kawasan industri Jawa Timur kepada investor Taiwan.

Menurut dia, SIER tidak hanya menyediakan lahan industri, tetapi juga menawarkan ekosistem terintegrasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional dan pertumbuhan bisnis investor.

“SIER berkomitmen menghadirkan kawasan industri yang hijau, modern, dan terintegrasi. Kami ingin memastikan bahwa investor mendapatkan dukungan infrastruktur, fasilitas, serta konektivitas yang memadai untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya,” ujar Jefri dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10).